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Доходы выросли в пять раз, но дефицит бюджета остаётся. Что стоит за экономическим отчётом Осипова на ВЭФ

Доходы выросли в пять раз, но дефицит бюджета остаётся. Что стоит за экономическим отчётом Осипова на ВЭФ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября представил впечатляющую статистику роста региональной экономики: доходы края за время его работы выросли в три раза, а собственные доходы — в пять раз.

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