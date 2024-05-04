Заявки провалены.

Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие иноагентам баллотироваться на выборах Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу поддержал поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
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