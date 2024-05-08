Станислав Воскресенский поздравил супругов Крыловых из Кинешмы с 79-й годовщиной Победы

Станислав Воскресенский поздравил супругов Крыловых из Кинешмы с 79-й годовщиной ПобедыНиколай Федорович – участник Великой Отечественной войны, на фронт ушел пехотинцем в 1941 году, а после ранения и окончания курсов санинструкторов продолжил служить в медсанбате.