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Вернувшийся в РФ Козловский обратился к россиянам

Вернувшийся в РФ Козловский обратился к россиянам

Российский актер Данила Козловский прилетел в Россию из Европы и попал под весенний снегопад. Он с юмором отнесся к прохладе, решив записать шутливое видео, сообщил журнал The Voice.

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Комментарии
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е
егор
А кто такой Козловский?......Ещё и Пугачёву эту старую кошелку поздравляет!не понял товарищ видно до сих пор что страна стала жить по другому!про загар и солнце это он типа юморист?Дурачок.хочет показать что ну подумаешь сбежал.....а когда понял что Россия побеждает вернулся....с кем не бывает!?.....я щас вам тут про загар...про кожу...сука....у нас война ...фашистов бить надо....как был мразью...так и остался....фамилия соответствует!
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Ну и чë приперся? Пискун!
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10 час.

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