Армия России освободила Зоревку в Запорожской области, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Зоревку в Запорожской области, сообщило Минобороны. Штурмовые подразделения взяли под контроль Зоревку и расширили плацдарм для наступления к Запорожью.
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