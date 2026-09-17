В РФ стартует голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах

В России начинается трехдневное голосование на выборах различного уровня; первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 23:00 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым