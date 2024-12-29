Фотограф дал советы для хороших новогодних снимков

В Новый год не стоит делать фотографии на бегу, и основное внимание нужно уделять лицам людей. На это 28 декабря обратил внимание глава фотослужбы московского бюро агентства Associated Press и дважды лауреат Пулитцеровской премии Александр Земляниченко в разговоре с «Газетой.