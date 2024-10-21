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Срок следствия по делу Логиновой о торговле детьми продлили до 16 января

Срок следствия по делу Логиновой о торговле детьми продлили до 16 января

Расследование уголовного дела о торговле детьми продлено Следственным комитетом РФ. Главная обвиняемая в этом деле — многодетная мать Юлия Логинова, ранее написавшая явку с повинной, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

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