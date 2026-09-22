В Ногинске пациент после наркоза 40 минут говорил только по-английски

В Ногинске 27-летний преподаватель английского и китайского языков после плановой колононоскопии около 40 минут говорил только по-английски, что врачи объяснили индивидуальной реакцией мозга на препараты для наркоза.
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