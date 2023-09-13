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Гагин: ВСУ за два дня потеряли несколько десятков человек в боях под Опытным

Гагин: ВСУ за два дня потеряли несколько десятков человек в боях под Опытным

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил ТАСС, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) за два дня боев в районе поселка Опытного Донецкой народной республики (ДНР) потеряли несколько десятков человек из личного состава.

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