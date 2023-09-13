Гагин: ВСУ за два дня потеряли несколько десятков человек в боях под Опытным

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил ТАСС, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) за два дня боев в районе поселка Опытного Донецкой народной республики (ДНР) потеряли несколько десятков человек из личного состава.
Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил ТАСС, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) за два дня боев в районе поселка Опытного Донецкой народной республики (ДНР) потеряли несколько десятков человек из личного состава.
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