США планируют полностью запретить импорт урана из России

Новый американский законопроект, предусматривающий окончательный отказ от импорта российского урана, может стать одним из наиболее серьезных шагов Вашингтона по ограничению сотрудничества с российской атомной отраслью.
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