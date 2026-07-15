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Пронедра

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США планируют полностью запретить импорт урана из России

США планируют полностью запретить импорт урана из России

Новый американский законопроект, предусматривающий окончательный отказ от импорта российского урана, может стать одним из наиболее серьезных шагов Вашингтона по ограничению сотрудничества с российской атомной отраслью.

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