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Телеведущая Лазарева* задолжала 43 тысячи рублей по штрафам и находится в розыске

Телеведущая Лазарева* задолжала 43 тысячи рублей по штрафам и находится в розыске

Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает назначенные судом штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из базы судебных приставов и материалов дела.

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