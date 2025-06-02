Телеведущая Лазарева* задолжала 43 тысячи рублей по штрафам и находится в розыске

Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает назначенные судом штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из базы судебных приставов и материалов дела.
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