В Аргентине заявили о возможном отказе от вступления страны в БРИКС

Руководитель регионального отделения либертарианской партии "Свобода наступает" Сильвия Малфеси заявила, что Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея, скорее всего, не войдет в БРИКС с января 2024 года, как это планировалось предыдущим руководством страны.
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