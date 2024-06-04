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Плакаты с обращением к военным Франции появились у посольства страны в Москве

Плакаты с обращением к военным Франции появились у посольства страны в Москве

Возле посольства Франции в Москве появились плакаты. Как видно из опубликованных «Известиями» 4 июня кадров, на них размещен призыв к французским военным не повторять ошибок своих предков, которые воевали на стороне нацистов.

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