Плакаты с обращением к военным Франции появились у посольства страны в Москве

Возле посольства Франции в Москве появились плакаты. Как видно из опубликованных «Известиями» 4 июня кадров, на них размещен призыв к французским военным не повторять ошибок своих предков, которые воевали на стороне нацистов.
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