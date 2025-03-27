Учёные ННГУ исследовали рынок семейных онлайн-услуг в соцсетях

Специалисты Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского провели исследование, посвящённое развитию семейных онлайн-услуг, и проанализировали, как они представлены в популярной социальной сети.
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