Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России представят доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Москве

В центральный аппарат СК России представят доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Москве

В социальных медиа сообщалось, что в в одном из районов на востоке Москвы подростки толпой нападали на детей, избивали их и снимали происходящее на видео.

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