Непотопляемая крепость вместо "Мистралей": в Керчи строят десантные корабли проекта "23900" защита которых будет кратно усилена

108K прочитали Ближайшие полтора-два года будут решающими для нашего флота, так как на подходе важное событие - спуск на воду и испытания новых универсальных десантных кораблей (УДК), в реальности малых авианосцев проекта "23900".
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