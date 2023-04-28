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Более 400 жителей Кузьминок и Выхино-Жулебина приступили к переселению по программе реновации

Более 400 жителей Кузьминок и Выхино-Жулебина приступили к переселению по программе реновации

Жители трех домов в Выхино-Жулебине по адресам: 1-й Люберецкий проезд, дом 9, дом 9А и дом 9Б, cтроение 3, а также двух домов в Кузьминках: Волгоградский проспект, дом 138, корпус 1 и дом 140, корпус 2 приступили к переселению 27 апреля 2023 года.

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