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Слухи о доме престарелых и обида дочери: как сейчас живет Клара Новикова

Слухи о доме престарелых и обида дочери: как сейчас живет Клара Новикова

Клара Новикова в последние годы редко появляется на экранах. Из-за этого возникло множество слухов: артистке приписывали тяжелую болезнь, эмиграцию и даже принудительный переезд в дом престарелых по воле дочери.

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