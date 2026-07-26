Слухи о доме престарелых и обида дочери: как сейчас живет Клара Новикова

Клара Новикова в последние годы редко появляется на экранах. Из-за этого возникло множество слухов: артистке приписывали тяжелую болезнь, эмиграцию и даже принудительный переезд в дом престарелых по воле дочери.
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