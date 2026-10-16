БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум

Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум

Почему вооруженная до зубов саудовская армия оказалась беспомощной перед хуситами Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Хуситы второй день подряд утюжат ключевые объекты богатейшей монархии мира.

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Александр Калина

Сила даёт право,нам бы так показать силу Европе и ударить по заводам,которые изготавливают ракеты для бандеры,которые убивают граждан России на территории России,они сразу бы утёрлись и затихли ибо сила даёт Право...