Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум

Почему вооруженная до зубов саудовская армия оказалась беспомощной перед хуситами Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Хуситы второй день подряд утюжат ключевые объекты богатейшей монархии мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- Александр Широкор...
- Топ-менеджер Цент...
- И Топ-менеджер Цент...
Сила даёт право,нам бы так показать силу Европе и ударить по заводам,которые изготавливают ракеты для бандеры,которые убивают граждан России на территории России,они сразу бы утёрлись и затихли ибо сила даёт Право...