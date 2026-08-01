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Адвокат Лерчек о решении суда и штрафе на сотни миллионов

Адвокат Лерчек о решении суда и штрафе на сотни миллионов

После оглашения приговора защита Лерчек готовится, предварительно, обжаловать решение суда. Адвокат Константин Третьяков объяснил «СтарХиту», как будут взыскивать штраф в 765 миллионов и что ждет блогера в случае неуплаты.

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