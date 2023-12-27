Снимки победителей индийского конкурса астрофотографии 2023 года

Победитель в категории «Глубокое небо». Остаток сверхновой в Кассиопее / © Devesh Pande Победителей конкурса «Индийский астрофотограф 2023 года» объявили во втором выпуске, на котором представили выдающиеся работы в пяти категориях: «Солнечная система», «Ночной пейзаж», «Глубокое небо», «Лучшая женщина-астрофотограф» и «Лучший мобильный астрофотограф».