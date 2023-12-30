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Крымское информационное агентство

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За год в Крыму выявили свыше 1,8 тысяч нелегалов

За год в Крыму выявили свыше 1,8 тысяч нелегалов

За год крымские правоохранители выявили свыше 7,8 тысяч случаев предоставления ложных сведений при заполнении миграционных документов, в также свыше 1,8 тысяч случаев нарушения правил пребывания на территории РФ.

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