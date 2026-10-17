Российская спортсменка Екатерина Кошкина завоевала золотую медаль первенства мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, проходящего в американском Лас-Вегасе.
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