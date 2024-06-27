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Адиев о звонке Кадырова перед назначением в «Ахмат»: «Магомед, ты наш – чеченец, поэтому ты должен вернуться домой и работать в нашем клубе»

Адиев о звонке Кадырова перед назначением в «Ахмат»: «Магомед, ты наш – чеченец, поэтому ты должен вернуться домой и работать в нашем клубе»

46-летний российский специалист возглавил грозненский клуб в апреле. Ранее в 2018 и 2019 годах он работал в «Ахмате» в качестве ассистента.

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