В США хотят инициировать процедуру импичмента Трампу

Global Look Press / Francis Chung - Pool via CNP / Consolidated News Photos Член палаты представителей США от Демократической партии из Техаса Эл Грин заявил, что готов инициировать процедуру импичмента президенту страны Дональду Трампу.
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