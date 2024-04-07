Спикер командования «Хортица» ВСУ: Российские ВКС не дают возможности удержать стратегические высоты у Часова Яра

Генштаб ВСУ опасается, что ВС России возьмет Часов Яр и выйдет к Славянску и Краматорску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские войска нанесли удары по местам дислокации ГУР и ВСУ в Харькове, Боровой и Казачьей Лопани
- На Донецком направлении ВС России нанесли урон противнику, потери которого составили 470 человек
- Штурмовые группы ВС России зашли в посёлок Терны на Красно-Лиманском направлении, сумев закрепиться на одной из улиц
Свежие комментарии