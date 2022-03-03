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Томас Тухель: «Пока я могу представить «Челси» только с Абрамовичем. Мне тяжело, в голове это еще не уложилось»

Томас Тухель прокомментировал решение Романа Абрамовича о продаже «Челси». «Большая новость. Еще слишком рано говорить, потому что пока я могу представить «Челси» только с Романом Абрамовичем.

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