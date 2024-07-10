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Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года

Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года

Получить её могут семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет.фото: pixabay.com/skorchanov--> Семейная ипотека по ставке 6% распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до шести лет.

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