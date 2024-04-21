Сын умершей пять лет назад актрисы Цывиной оказался в бедственном положении

Единственный сын актрисы Ирины Цывиной пожаловался из-за бедственного финансового положения. В одной из программ на федеральном канале Евгений Благонравов рассказал, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, а помочь ему некому.
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