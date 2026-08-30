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Юрий Цурило до последних месяцев продолжал сниматься, несмотря на тяжелую болезнь

Юрий Цурило до последних месяцев продолжал сниматься, несмотря на тяжелую болезнь

Стала известна причина смерти актера Юрия Цурило Стала известна причина смерти актера Юрия Цурило. По данным близких, артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

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