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“Чуваки, вы так сильно ошибаетесь”, – жена Петросяна обратилась к подписчикам

“Чуваки, вы так сильно ошибаетесь”, – жена Петросяна обратилась к подписчикам

Татьяна Брухунова. Фото: u-tv.ruСупруга известного комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, обратилась к негативно настроенным пользователям интернета и утверждает, что они неправильно оценивают ее активность в свободное время.

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