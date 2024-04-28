“Чуваки, вы так сильно ошибаетесь”, – жена Петросяна обратилась к подписчикам

Татьяна Брухунова. Фото: u-tv.ruСупруга известного комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, обратилась к негативно настроенным пользователям интернета и утверждает, что они неправильно оценивают ее активность в свободное время.
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