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Смолов согласен, что не реализовал талант: «На 45-50%, может. Неприятно и для самого себя. Но не жалею ни о чем»

Смолов согласен, что не реализовал талант: «На 45-50%, может. Неприятно и для самого себя. Но не жалею ни о чем»

– Божович часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, что ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов.

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