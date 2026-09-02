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Ростех

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Ростех поможет Монголии в освоении стратегического месторождения серебра Асгат

Ростех поможет Монголии в освоении стратегического месторождения серебра Асгат

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Госкорпорация Ростех и монгольская компания «Чингис хаан баялгийн сан нэгдэл» договорились о сотрудничестве по освоению стратегического месторождения серебра Асгат.

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