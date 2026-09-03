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Мы соседи по планете

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22+ шедевра великих живописцев, зашифрованных в культовых фильмах

Если бы знатоки живописи и киноманы оказались за одним столом, они с удивлением бы обнаружили общую тему для разговора — ожившие шедевры великих живописцев в культовых фильмах современности.

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