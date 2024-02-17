Скорость за 300: супермотоциклы с V4, которые можно купить

Итак, вас ждет высокая кухня мира мотоциклов. Мотоциклетные моторы V4 появились как более компактная альтернатива рядным «четверкам», бонусом дающая еще и оптимальную развесовку, выражающуюся в улучшении сцепления ведущего колеса с дорогой при резком открытии газа.