В Кузбассе мужчина убил знакомую ударом ножа в бедро

Ночью 5 сентября 2026 года в Кузбассе произошло убийство. В ходе конфликта 45-летний мужчина нанес знакомой удар ножом в бедро, от которого потерпевшая скончалась на месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ю «Я русский мужик»...
- Госдума рассмотри...
- Госдума рассмотри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым