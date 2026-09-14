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Царьград

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В Кузбассе мужчина убил знакомую ударом ножа в бедро

В Кузбассе мужчина убил знакомую ударом ножа в бедро

Ночью 5 сентября 2026 года в Кузбассе произошло убийство. В ходе конфликта 45-летний мужчина нанес знакомой удар ножом в бедро, от которого потерпевшая скончалась на месте.

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