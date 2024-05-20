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20 мая - последний день полномочий Владимира Зеленского в качестве избранного президента Украины. Что будет после потери легитимности? Есть два сценария.

20 мая - последний день полномочий Владимира Зеленского в качестве избранного президента Украины. Что будет после потери легитимности? Есть два сценария.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ПОТЕРИ ЛЕГИТИМНОСТИ. ЕСТЬ ДВА СЦЕНАРИЯ 20 мая - последний день полномочий Владимира Зеленского в качестве избранного президента Украины.

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