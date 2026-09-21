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ЦИК обработал 87,91% протоколов выборов в Госдуму

ЦИК обработал 87,91% протоколов выборов в Госдуму

Обработано 87,91% протоколов: «Единая Россия» набирает 57,87%, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,86%, «Новые люди» — 7,94%.

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