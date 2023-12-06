В Донбассе «город-сад» будет — но, наверное, не сразу

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Россия поднимает регион из руин. Не рановато ли? Дмитрий Родионов На фото: последствия обстрела Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Андрей Милюк Владимир Сапунов Россия строит на Донбассе «город-сад», считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии