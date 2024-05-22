Смысловая разгрузка: учителя перечислили свои дополнительные обязанности

Учителям школ сейчас приходится заниматься не только своей основной работой — преподаванием предметов и воспитанием детей, но и выполнять огромное количество дополнительных заданий: писать отчеты по мероприятиям, по требованию региональных и муниципальных властей участвовать в различных мониторингах, обеспечивать посещаемость школьных мероприятий и т.