Смысловая разгрузка: учителя перечислили свои дополнительные обязанности

Учителям школ сейчас приходится заниматься не только своей основной работой — преподаванием предметов и воспитанием детей, но и выполнять огромное количество дополнительных заданий: писать отчеты по мероприятиям, по требованию региональных и муниципальных властей участвовать в различных мониторингах, обеспечивать посещаемость школьных мероприятий и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии