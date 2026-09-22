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Аргументы и Факты

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Оформившего паспорт мужчину задержали за убийство 23-летней давности

Оформившего паспорт мужчину задержали за убийство 23-летней давности

Правоохранительные органы в Приморском крае задержали местного жителя, который решил оформить паспорт, мужчину заподозрили в двойном убийстве, совершённом в 2003 году, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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