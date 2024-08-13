Обрушить русский фронт по сценарию Балаклеи: Успех, который хуже поражения

Несмотря на очень плотный "туман войны" и крайне противоречивые сведения, поступающие с театра боевых действий, за неделю боёв накопилось достаточно информации, чтобы составить общую картину произошедшего.
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