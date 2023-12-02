Китайские СМИ о "пророческом" анекдоте российского лидера Российский лидер периодически в ходе различных, в том числе и международных, мероприятий шутит и рассказывает анекдоты.
"Путин шутит, в Европе ёжатся"
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Забавно)) Когда вводили санкции, отказ от российского "не демократического" газа гремел на весь мир, а когда подзамерзли - закупают тот же газ втихаря))
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8 час.
Юрий Золотарев
"ДБЛ, БЛД!!" (цитата из выступлений С.В.Ларова). В ТОЧКУ, что называется!
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7 час.
ЕБ
Елена Бреслова
при Сталине с врагами не торговали, а при Путине за милую душу!
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5 час.
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