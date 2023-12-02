"Путин шутит, в Европе ёжатся"

АМ Алиса Майская Забавно)) Когда вводили санкции, отказ от российского "не демократического" газа гремел на весь мир, а когда подзамерзли - закупают тот же газ втихаря))

Юрий Золотарев "ДБЛ, БЛД!!" (цитата из выступлений С.В.Ларова). В ТОЧКУ, что называется!