Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Не стану утверждать, но всё же думаю найдётся.Зеленскому готовя...
  • Alex Nемо
    А вы думаете что найдётся кто-то желающий о такое дерьмо руки марать?Зеленскому готовя...
  • Юрий Николаев
    Да за ради бога, пускай прячут. Ледоруб то ни кто не отменял!Зеленскому готовя...

"Путин шутит, в Европе ёжатся"

"Путин шутит, в Европе ёжатся"

Китайские СМИ о "пророческом" анекдоте российского лидера Российский лидер периодически в ходе различных, в том числе и международных, мероприятий шутит и рассказывает анекдоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Алиса Майская
Забавно)) Когда вводили санкции, отказ от российского &quot;не демократического&quot; газа гремел на весь мир, а когда подзамерзли - закупают тот же газ втихаря))
Ответить
8 час.
Юрий Золотарев
&quot;ДБЛ, БЛД!!&quot; (цитата из выступлений С.В.Ларова). В ТОЧКУ, что называется!
Ответить
7 час.
ЕБ
Елена Бреслова
при Сталине с врагами не торговали, а при Путине за милую душу!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх