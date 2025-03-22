В Подмосковье откроют мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Сегодня ровно год с момента трагических событий, которые развернулись в "Крокус Сити Холле". 22 марта 2024 года четверо террористов, вооруженные автоматами, ворвались в здание концертного зала, открыв беспорядочный огонь.
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