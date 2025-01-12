Сверхтяжелая ракета-носитель SpaceX Starship вновь взлетит, но попозже: запуск перенесен на 15 января

Изначально планировавшиеся на эти выходные пуски ракет New Glenn и Starship отложены. Запуск Blue Origin New Glenn (NG-1), в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе посадки первой ступени, отложили на сутки — до 6 утра по местному времени 13 января.