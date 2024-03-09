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«Ползучее наступление» России: Начало прорыва на всех участках фронта

На данный момент очевидно, что инициативой на всех участках фронта владеет российская армия. Анализ ситуации позволяет предположить, что наблюдавшееся зимой "ползучее наступление" имеет все шансы превратиться в летний прорыв.

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