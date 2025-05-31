WSJ: Трамп характеризовал Маска как смесь гения и ребёнка

Американский президент Дональд Трамп характеризовал предпринимателя и экс-главу Департамента госэффективности США Илона Маска как «смесь гения и ребёнка», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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