Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Вопрос, надолго-ли?Mash: хакеры взло...
  • Зоя Зайко
    Эта сумма не надолго, инфляция быстро её сожрёт и так до бесконечностиОпрос RT: 34,6% р...
  • Evgeni Velesik
    Как они это будут делать?Депутат Аксененко...

Reuters: Трамп хочет расширить свои полномочия ради увеличения добычи ископаемых

Reuters: Трамп хочет расширить свои полномочия ради увеличения добычи ископаемых

Президент США Дональд Трамп планирует расширить свои полномочия в рамках Закона об оборонном производстве, чтобы увеличить скорость добычи критически важных полезных ископаемых и производства оружия, в случае, если того потребует национальная безопасность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх