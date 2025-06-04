Reuters: Трамп хочет расширить свои полномочия ради увеличения добычи ископаемых

Президент США Дональд Трамп планирует расширить свои полномочия в рамках Закона об оборонном производстве, чтобы увеличить скорость добычи критически важных полезных ископаемых и производства оружия, в случае, если того потребует национальная безопасность.
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