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Два неприятных свойства динамической защиты «Контакт»

Два неприятных свойства динамической защиты «Контакт»

Обеспечивая стойкость от кумулятивных боеприпасов, «Контакт» имеет слабую эффективность против танковых кумулятивных снарядов, а защитная способность его блоков целиком и полностью зависит от того, в какое место пришлось попадание.

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